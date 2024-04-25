СК РФ предъявил обвинение экс-главе МИД Украины Климкину за преступления в Донбассе

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Обвинения за совершение обстрелов и иных преступлений предъявлены бывшему главе МИД Украины Павлу Климкину и экс-спикеру Рады Владимиру Гройсману, сообщили в телеграм-канале СК РФ.

Председатель ведомства Александр Бастрыкин провел совещание в Мариуполе и заслушал доклад по уголовным делам, направленным для передачи в суд и заочного осуждения некоторых лиц.

По данным СК, Климкину и Гройсману предъявили обвинения с учетом совокупности собранных доказательств за совершение обстрелов и иных преступлений против мира и безопасности человечества в ДНР и ЛНР. Эти же обвинения предъявили бывшему министру информационной политики Украины Юрию Стецю.

Уточняется, что будучи членами Совета нацбезопасности и обороны Украины, они поддержали решение о проведении в Донбассе якобы антитеррористической операции, а также руководили ею.

В результате их преступных действий ранены и погибли 582 человека, 16 из которых – дети. Также полностью разрушены или повреждены более 237 объектов гражданской инфраструктуры ЛНР и ДНР. В настоящее время Климкин, Гройсман и Стець разыскиваются с целью ареста, заключили в СК.

Ранее Басманный суд Москвы заочно арестовал главу СБУ Василия Малюка по обвинению в теракте. Таким образом удовлетворили ходатайство следственных органов, уточнили в материале. 25 марта Малюк заявил о причастности СБУ к ударам по нефтеперерабатывающим заводам в РФ.