В МИД заявили, что расценивают атаку Киева на журналистов в ЛНР как преступную акцию

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РФ расценивает атаку Киева на российских журналистов телеканала "Вести Луганск" в качестве преступной акции режима украинского президента Владимира Зеленского. Об этом сообщается на сайте МИД РФ со ссылкой на официального представителя ведомства Марию Захарову.

По ее словам, глава Украины рассматривает журналистов и военных корреспондентов РФ как приоритетные цели для поражения.

"Под прицел украинских боевиков подпадают относящиеся к гражданским лицам безоружные корреспонденты, фотографы и операторы. На представителей российских СМИ в нарушение международных гуманитарных норм открыта настоящая охота с применением всех возможных средств поражения", – отметила дипломат.

Как подчеркнула Захарова, для реализации преступлений Киев использует террористические методы при согласии Запада.

Она добавила, что Москва требует от международных структур осуждения и принятия мер реагирования на атаки киевского режима против представителей российских СМИ.

Об обстреле съемочной группы на кременском направлении в ЛНР стало известно 10 апреля. По данным местных властей, оператор получил ранение ноги, его направили к врачам для оказания помощи. Корреспондент же получил контузию.

Корреспондент Артем Юндас рассказал, что ВСУ пытались добить пострадавших журналистов с помощью дрона. Украинская армия якобы вела огонь из ствольной артиллерии. Юндас подчеркнул, что ВСУ видели, куда наносят удар.

