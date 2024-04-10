"Вести Луганск": ВСУ хотели добить раненых работников ВГТРК Луганска дроном

Фото: телнграм-канал "Вести Луганск"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались добить с помощью дрона пострадавших в результате обстрела сотрудников съемочной группы луганского филиала ВГТРК. Об этом сообщается в телеграм-канале "Вести Луганск" со ссылкой на корреспондента Артема Юндаса.

В публикации говорится, что состояние Юндаса и оператора Дениса Шума оценивается как стабильное. Огонь, с их слов, украинская армия вела из ствольной артиллерии. Юндас подчеркнул, что ВСУ видели, куда наносят удар.

"Корректировка однозначно была, птица над нами была", – сказал он.

По его данным, когда журналисты начали выезжать на машине эвакуации, за ними прицельно полетел дрон. Кроме того, на машине появилась дырка, который не было, когда они приехали в расположение.

Также мужчина добавил, что медики еще не извлекли осколок размером около сантиметра из ноги Шума.

Об обстреле съемочной группы на кременском направлении в ЛНР стало известно 10 апреля. По данным местных властей, оператор получил ранение ноги, его направили к врачам для оказания помощи. Корреспондент же получил контузию. Правительство республики продолжает держать связь с пострадавшими.

До этого украинские военные обстреляли поселок Красный Бор в Брянской области. Как уточнил губернатор региона Александр Богомаз, в результате атаки легкое ранение получил местный житель, медики оказали ему медпомощь.