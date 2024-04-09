09 апреля, 15:07Происшествия
Женщина и ребенок погибли после обстрела Брянской области со стороны ВСУ
Фото: 123RF/savmaster
Женщина и ребенок погибли в результате артиллерийского обстрела брянского поселка Климово со стороны украинских военных. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале.
По предварительным сведениям, в результате атаки еще трое пострадали. Им оказывается необходимая медпомощь.
Кроме того, губернатор сообщил, что из-за обстрела произошел взрыв в жилом доме с последующим возгоранием. При этом также были повреждены несколько машин.
"Обследование территории, подвергшейся обстрелу, продолжается. Оперативные и экстренные службы работают на месте", – заключил он.
Ранее ВСУ обстреляли поселок Красный Бор в Брянской области. Губернатор региона Богомаз сообщил, что в результате обстрела один мирный житель получил легкое ранение.
До этого взрывное устройство сбросили с украинского беспилотника на поселок Задорожный Краснояружского района Белгородской области. В результате повреждена линия электропередачи – без электричества остались 11 населенных пунктов. Никто не пострадал.
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