Женщина и ребенок погибли после обстрела Брянской области со стороны ВСУ

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Женщина и ребенок погибли в результате артиллерийского обстрела брянского поселка Климово со стороны украинских военных. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

По предварительным сведениям, в результате атаки еще трое пострадали. Им оказывается необходимая медпомощь.

Кроме того, губернатор сообщил, что из-за обстрела произошел взрыв в жилом доме с последующим возгоранием. При этом также были повреждены несколько машин.

"Обследование территории, подвергшейся обстрелу, продолжается. Оперативные и экстренные службы работают на месте", – заключил он.

Ранее ВСУ обстреляли поселок Красный Бор в Брянской области. Губернатор региона Богомаз сообщил, что в результате обстрела один мирный житель получил легкое ранение.

До этого взрывное устройство сбросили с украинского беспилотника на поселок Задорожный Краснояружского района Белгородской области. В результате повреждена линия электропередачи – без электричества остались 11 населенных пунктов. Никто не пострадал.

