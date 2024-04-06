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06 апреля, 16:48

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Силы ПВО сбили беспилотник над Белгородской областью – МО РФ

Силы ПВО сбили беспилотник над Белгородской областью

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила в небе над Белгородской областью беспилотник. Об этом сообщается в телеграм-канале Минобороны РФ.

Попытку атаки на регион пресекли около 16:00 по московскому времени. По информации ведомства, беспилотник запустили со стороны Украины.

"Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", – говорится в сообщении.

До этого на поселок Задорожный в Белгородской области сбросили взрывное устройство. Из-за этого 11 сел региона остались без электричества. О пострадавших не сообщалось.

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