Силы ПВО сбили беспилотник над Белгородской областью – МО РФ

06 апреля, 16:48Происшествия
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила в небе над Белгородской областью беспилотник. Об этом сообщается в телеграм-канале Минобороны РФ.
Попытку атаки на регион пресекли около 16:00 по московскому времени. По информации ведомства, беспилотник запустили со стороны Украины.
"Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", – говорится в сообщении.
До этого на поселок Задорожный в Белгородской области сбросили взрывное устройство. Из-за этого 11 сел региона остались без электричества. О пострадавших не сообщалось.