В Белгородской области без света остались 11 сел из-за атаки БПЛА

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Взрывное устройство сбросили с украинского беспилотника на поселок Задорожный Краснояружского района Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

В результате повреждена линия электропередачи – без электричества остались 11 населенных пунктов. Никто не пострадал.

Также атаке ВСУ с помощью двух БПЛА подверглось село Муром Шебекинского городского округа. Пострадало одно частное жилое домовладение, там загорелась кровля. Очаг возгорания потушили своими силами.

Второе взрывное устройство при сбросе не сдетонировало. На месте работают все оперативные службы. Пострадавших нет.

В ночь на 5 апреля сигнал опасности атаки БПЛА был объявлен в Курской и Белгородской областях. Спустя более чем два часа власти регионов отменили их.

До этого силы ПВО уничтожили более 40 целей в Ростовской области. Губернатор региона Василий Голубев сообщил, что в результате атаки была повреждена электроподстанция. По его словам, специалисты уже работают над восстановлением электроснабжения.

