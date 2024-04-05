02:25Происшествия
Силы ПВО уничтожили более 40 целей в Ростовской области
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Средства ПВО уничтожили более 40 целей в Ростовской области, в результате атаки была повреждена электроподстанция. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев в телеграм-канале.
"По предварительным данным, в Морозовском районе силами ПВО уничтожено более 40 целей", – написал он.
По словам губернатора, специалисты уже ведут работы по восстановлению энергоснабжения из-за повреждения электроподстанции.
Ранее сообщалось, что пожар произошел в районе Центрального рынка в Курске из-за сбитого беспилотного летательного аппарата. Глава Курской области Роман Старовойт заявлял, что оперативные службы выехали на место происшествия.