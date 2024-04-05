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02:25

Происшествия

Силы ПВО уничтожили более 40 целей в Ростовской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Средства ПВО уничтожили более 40 целей в Ростовской области, в результате атаки была повреждена электроподстанция. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев в телеграм-канале.

"По предварительным данным, в Морозовском районе силами ПВО уничтожено более 40 целей", – написал он.

По словам губернатора, специалисты уже ведут работы по восстановлению энергоснабжения из-за повреждения электроподстанции.

Ранее сообщалось, что пожар произошел в районе Центрального рынка в Курске из-за сбитого беспилотного летательного аппарата. Глава Курской области Роман Старовойт заявлял, что оперативные службы выехали на место происшествия.

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