ВС РФ поразили пункт дислокации наемников возле Харькова

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы (ВС) РФ поразили временный пункт дислокации наемников, воевавших на стороне Украины, который находился у Харькова. Об этом сообщается в телеграм-канале Минобороны РФ.

"(За прошедшие сутки. – Прим. ред.) оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ уничтожены радиолокационный пункт наведения, машина боевого управления и две пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300", – уточнили там.

По данным оборонного ведомства, ВС РФ за день поразили живую силу и военную технику Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 138 районах.

До этого в МО РФ подтвердили, что российские подразделения уничтожили на авдеевском направлении шестой по счету американский танк Abrams, использовавшийся ВСУ. Только на этом направлении противник за сутки потерял до 295 человек, 5 бронемашин и 5 автомобилей.