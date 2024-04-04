Пожар произошел в районе Центрального рынка в Курске после атаки БПЛА

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Пожар произошел в районе Центрального рынка в Курске из-за сбитого беспилотного летательного аппарата, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем телеграм-канале.

Глава Курской области заявил, что оперативные службы выехали на место происшествия.

Немногим ранее Старовойт предупредил местных жителей об опасности атаки БПЛА. Он рекомендовал гражданам соблюдать бдительность. Губернатор добавил, что в регионе работают силы и средства противовоздушной обороны.

Ранее украинский беспилотный летательный аппарат был сбит над Белгородской областью. Дежурные средства противовоздушной обороны ликвидировали БПЛА самолетного типа при попытке Киева совершить террористическую атаку примерно в 20:30 по московскому времени.

До этого в Минобороны заявляли об уничтожении пяти беспилотников Украины над Белгородской и Тульской областями.