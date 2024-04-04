Средства ПВО уничтожили пять украинских БПЛА над Белгородской и Тульской областями

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские средства противовоздушной обороны уничтожили пять украинских БПЛА над Белгородской и Тульской областями. Об этом сообщает Минобороны России в телеграм-канале.

"Сегодня ночью пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БпЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", – указано в сообщении.

В Минобороны уточнили, что дежурные средства ПВО уничтожили 3 украинских беспилотника над Белгородской областью и 2 беспилотника над Тульской областью.

Ранее системы ПВО сбили два украинских БПЛА самолетного типа над Белгородской областью.

До этого противовоздушная оборона уничтожила над Белгородской областью 17 снарядов RM-70 Vampire. Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщал, что из-за атаки ВСУ пострадали девять человек.

