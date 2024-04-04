04 апреля, 06:59Происшествия
Средства ПВО уничтожили пять украинских БПЛА над Белгородской и Тульской областями
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Российские средства противовоздушной обороны уничтожили пять украинских БПЛА над Белгородской и Тульской областями. Об этом сообщает Минобороны России в телеграм-канале.
"Сегодня ночью пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БпЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", – указано в сообщении.
В Минобороны уточнили, что дежурные средства ПВО уничтожили 3 украинских беспилотника над Белгородской областью и 2 беспилотника над Тульской областью.
Ранее системы ПВО сбили два украинских БПЛА самолетного типа над Белгородской областью.
До этого противовоздушная оборона уничтожила над Белгородской областью 17 снарядов RM-70 Vampire. Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщал, что из-за атаки ВСУ пострадали девять человек.
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