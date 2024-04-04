Украинский БПЛА сбит над Белгородской областью

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Украинский беспилотный летательный аппарат сбит над Белгородской областью, сообщает Минобороны РФ.

По данным оборонного ведомства, дежурные средства противовоздушной обороны ликвидировали БПЛА самолетного типа при попытке Киева совершить террористическую атаку примерно в 20:30 по московскому времени.

Ранее в министерстве заявляли об уничтожении пяти беспилотников Украины над Белгородской и Тульской областями.

Накануне российское оборонное ведомство сообщило, что с начала СВО Вооруженные силы РФ поразили более 18,5 тысячи БПЛА киевского режима.

До этого глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявлял, что ВСУ потеряли с начала 2024 года более 80 тысяч военных и 14 тысяч единиц вооружения.