Глава Минобороны РФ оценил потери ВСУ с начала года в более 80 тыс человек

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли с начала 2024 года более 80 тысяч военных и 14 тысяч единиц вооружения. Об этом сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

"С января ВСУ потеряли более 80 тысяч военнослужащих, 14 тысяч единиц различного вооружения, в том числе свыше 1,2 тысячи танков и других боевых бронированных машин", – информировал он.

В частности, на донецком направлении украинская армия лишилась более 370 военнослужащих. Там же ВСУ потеряли один танк, две боевые бронированные машины и 19 автомобилей.

До этого российская армия заняла на донецком направлении более выгодные позиции. В районах населенных пунктов Богдановка, Красное, Курдюмова, Перше Травня, Клещеевка и Андреевка ДНР ВС РФ ликвидировали до 200 украинских военных.

