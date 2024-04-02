Советник главы ДНР заявил, что Часов Яр скоро потеряет стратегическое значение для ВСУ

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Город Часов Яр в ДНР начал терять стратегическое значение для украинской армии после того, как российская армия взяла под огневой контроль ведущие туда дороги. Об этом РИА Новости сообщил советник главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский.

"Сейчас с учетом того, что наши войска уже находятся в километре от Часова Яра, для ВСУ складываются очень серьезные проблемы, потому что это логистический хаб, включающий и склады, и укрепрайон, и обеспечение", – сказал он.

По словам Кимаковского, под контролем ВС РФ находятся фактически все дороги. До этого город использовался ВСУ для ротации. Армия привозила туда подразделения из других регионов Украины.

До этого Пушилин заявил о продвижении российских войск в Часове Яре. Тогда он пояснил, что освобождение Красного и продвижение в районе Часова Яра приближают возможность начать работы в Артемовске.

