ВСУ потеряли более 370 бойцов на донецком направлении

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы РФ заняли более выгодные позиции на донецком направлении, украинская армия потеряла свыше 370 военнослужащих и один танк. Об этом сообщается в телеграм-канале Минобороны РФ.

По данным ведомства, подразделения Южной группировки войск поразили формирования 24-й, 53-й механизированных, 5-й штурмовой бригад ВСУ и 4-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Красногоровка, Часов Яр, Клещеевка и Спорное в ДНР.

В министерстве добавили, что украинская армия также потеряла две боевые бронированные машины и 19 автомобилей. Кроме того, продолжили в Минобороны РФ, в ходе контрбатарейной борьбы ВС РФ поразили самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства, две гаубицы Д-30 и два орудия М119 производства США.

Между тем стало известно, что украинская армия потеряла еще один американский танк Abrams на авдеевском направлении. Вместе с тем ВСУ лишились до 95 военнослужащих и 3 танков.