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25 марта, 11:22

Политика

Пушилин заявил, что ВС РФ продвигаются в районе Часова Яра в ДНР

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские военные продвигаются в районе города Часов Яр в ДНР. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".

По его словам, освобождение Красного и продвижение в районе Часова Яра приближает возможность начать работы в Артемовске.

Пушилин сообщил, что все это время не было возможности начать работы в Артемовске. Там не прекращались украинские обстрелы.

До этого российская армия освободила село Красное на донецком направлении. В Минобороны РФ также добавили, что благодаря слаженным действиям войскам удалось улучшить тактическое положение по переднему краю.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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