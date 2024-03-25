25 марта, 11:22Политика
Пушилин заявил, что ВС РФ продвигаются в районе Часова Яра в ДНР
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Российские военные продвигаются в районе города Часов Яр в ДНР. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
По его словам, освобождение Красного и продвижение в районе Часова Яра приближает возможность начать работы в Артемовске.
Пушилин сообщил, что все это время не было возможности начать работы в Артемовске. Там не прекращались украинские обстрелы.
До этого российская армия освободила село Красное на донецком направлении. В Минобороны РФ также добавили, что благодаря слаженным действиям войскам удалось улучшить тактическое положение по переднему краю.