23 марта, 14:45Политика
ВС РФ освободили село Красное на донецком направлении
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Российские военные освободили населенный пункт Красное на донецком направлении и улучшили тактическое положение по переднему краю, следует из сводки министерства обороны РФ в телеграм-канале.
"В результате успешных действий подразделений Южной группировки войск освобожден населенный пункт Красное ДНР и улучшено тактическое положение по переднему краю", – говорится в публикации.
Ранее ведомство рассказало об освобождении железнодорожной станции Алебастровая в ДНР.
Также сообщалось, что за неделю с 16 по 22 марта Вооруженные силы РФ нанесли 49 ударов возмездия высокоточным оружием за обстрелы и попытки прорыва ВСУ на российскую территорию.
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