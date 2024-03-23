ВС РФ освободили село Красное на донецком направлении

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские военные освободили населенный пункт Красное на донецком направлении и улучшили тактическое положение по переднему краю, следует из сводки министерства обороны РФ в телеграм-канале.

"В результате успешных действий подразделений Южной группировки войск освобожден населенный пункт Красное ДНР и улучшено тактическое положение по переднему краю", – говорится в публикации.

Ранее ведомство рассказало об освобождении железнодорожной станции Алебастровая в ДНР.

Также сообщалось, что за неделю с 16 по 22 марта Вооруженные силы РФ нанесли 49 ударов возмездия высокоточным оружием за обстрелы и попытки прорыва ВСУ на российскую территорию.



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