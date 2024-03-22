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22 марта, 15:00

Политика

ВС РФ нанесли 49 ударов возмездия за обстрелы и попытки прорыва ВСУ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы РФ за неделю с 16 по 22 марта нанесли 49 ударов возмездия высокоточным оружием за обстрелы и попытки прорыва Вооруженных сил Украины на российскую территорию. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

Удары наносились в том числе при помощи гиперзвуковых ракет "Кинжал", а также ракетными комплексами и беспилотниками. В итоге были поражены не только центры принятия решений ВСУ, но и военные аэродромы, цеха по ремонту техники и вооружений и склады хранения беспилотных аппаратов и катеров.

"В результате ударов были поражены <...> базы материально-технического обеспечения, а также пункты временной дислокации подразделений сил специальных операций и иностранных наемников", – добавили там.

До этого в оборонном ведомстве рассказали, что 22 марта российские военные нанесли массированный удар высокоточным оружием по различным объектам энергетики, военным комплексам и местам дислокации формирования ВСУ и наемников.

Ранее украинские СМИ заявляли о прогремевших на территории многих городов страны взрывах. Больше всего ударов прозвучало в Харькове, где началось несколько пожаров. По словам мэра города, населенный пункт полностью обесточен.

По информации украинского "Укрэнерго" эта атака на энергетическую систему страны стала самой мощной за все время.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
политика
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