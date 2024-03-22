22 марта, 14:28Политика
ВС РФ нанесли массированный удар по энергообъектам Украины
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Российские войска нанесли массированный удар высокоточным оружием по энергетической инфраструктуре, объектам военно-промышленного комплекса, а также железнодорожным узлам Украины и местам дислокации формирований ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
По информации ведомства, благодаря нанесенным ударам ВС РФ смогли вывести из строя работу завода по выпуску и ремонту вооружения, военной техники и боеприпасов. Также российская армия ликвидировала средства поражения ВСУ, которые поставили им страны НАТО. В результате все цели были уничтожены, уточнили в пресс-службе.
"В результате ударов были поражены центры принятия решений ВСУ, объекты аэродромной инфраструктуры, склады хранения БПЛА и безэкипажных катеров, базы материально-технического обеспечения", – заключили в ведомстве.
В ночь с 21 на 22 марта режим воздушной тревоги прозвучал почти на всей территории Украины. Спустя время взрывы были слышны в Харькове, Запорожье, Сумах, Днепре, Кривом Роге и Хмельницкой области, а также в других регионах.
После этого руководитель министерства энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что на территории Украины зафиксированы масштабные повреждения объектов энергетического комплекса, из-за чего в некоторых регионах произошли перебои с электричеством.
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