22 марта, 14:40Политика
ВС РФ за неделю отразили все попытки прорыва ВСУ в приграничные районы РФ
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Вооруженные силы России (ВС РФ) в течение недели с 16 по 22 марта отразили все попытки прорыва Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничные районы Белгородской и Курской областей. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"В течение недели украинские боевики предпринимали попытки прорыва в приграничные районы Белгородской и Курской областей", – напомнили в оборонном ведомстве.
Только за неделю ВСУ на белгородском направлении потеряли свыше 3 тысяч военных, 7 танков, 15 единиц различной бронетехники и 17 автомобилей.
22 марта в МО РФ рассказали, что ВС РФ уничтожили гаубицу и расчет украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) в приграничном районе Белгородской области. Днем ранее российские военные уничтожили временный пункт дислокации украинских ДРГ также недалеко от границы с регионом.
Как рассказывал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, большая часть попыток вторжения ДРГ были пресечены еще до того, как те смогли приблизиться к российско-украинской границе.
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