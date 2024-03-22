22 марта, 15:12Политика
ВС РФ освободили станцию Алебастровая в ДНР
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Российским войскам удалось освободить железнодорожную станцию Алебастровая в ДНР. Об этом заявили в Минобороны РФ.
"На донецком направлении активными действиями подразделений Южной группировки войск освобождена железнодорожная станция Алебастровая ДНР и улучшено положение по переднему краю", – отметили в оборонном ведомстве.
Ранее военнослужащие РФ поразили иностранных наемников и тероборону ВСУ в Сумской области. Украинские войска потеряли до 30 боевиков, три пикапа, а также РСЗО Vampire.
21 марта на авдеевском направлении был освобожден населенный пункт Тоненькое. В российском военном ведомстве подчеркнули, что этого удалось добиться благодаря слаженным действиям подразделений группировки войск "Центр".
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