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22 марта, 15:12

Политика

ВС РФ освободили станцию Алебастровая в ДНР

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российским войскам удалось освободить железнодорожную станцию Алебастровая в ДНР. Об этом заявили в Минобороны РФ.

"На донецком направлении активными действиями подразделений Южной группировки войск освобождена железнодорожная станция Алебастровая ДНР и улучшено положение по переднему краю", – отметили в оборонном ведомстве.

Ранее военнослужащие РФ поразили иностранных наемников и тероборону ВСУ в Сумской области. Украинские войска потеряли до 30 боевиков, три пикапа, а также РСЗО Vampire.

21 марта на авдеевском направлении был освобожден населенный пункт Тоненькое. В российском военном ведомстве подчеркнули, что этого удалось добиться благодаря слаженным действиям подразделений группировки войск "Центр".

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