Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российским войскам удалось освободить железнодорожную станцию Алебастровая в ДНР. Об этом заявили в Минобороны РФ.

"На донецком направлении активными действиями подразделений Южной группировки войск освобождена железнодорожная станция Алебастровая ДНР и улучшено положение по переднему краю", – отметили в оборонном ведомстве.

Ранее военнослужащие РФ поразили иностранных наемников и тероборону ВСУ в Сумской области. Украинские войска потеряли до 30 боевиков, три пикапа, а также РСЗО Vampire.

21 марта на авдеевском направлении был освобожден населенный пункт Тоненькое. В российском военном ведомстве подчеркнули, что этого удалось добиться благодаря слаженным действиям подразделений группировки войск "Центр".



ВС РФ уничтожили склад боеприпасов и пункт управления БПЛА в Запорожье