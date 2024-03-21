ВС РФ поразили иностранных наемников и тероборону ВСУ в Сумской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российская армия поразила участки дислокации иностранных наемников и теробороны Вооруженных сил Украины в Сумской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"На белгородском направлении российские подразделения продолжают проведение мероприятий по недопущению проникновения диверсионно-разведывательных групп ВСУ и их уничтожению в приграничных районах Украины", – говорится в сообщении.

ВС РФ нанесли огневое поражение 105-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Великая Писаревка, Ямное, Лукашевка и Александровка Сумской области. По данным оборонного ведомства, ВСУ потеряли до 30 боевиков, три пикапа, а также боевую машину РСЗО Vampire.

Ранее стало известно, что ВКС РФ нанесли в ночь на 21 марта удар по центрам принятия решений украинской армии, в том числе гиперзвуковыми ракетами "Кинжал".

До этого в МО сообщили, что российские войска уничтожили временный пункт дислокации украинских диверсионно-разведывательных групп рядом с Белгородской областью. Он располагался в лесопосадке в приграничном районе Украины.

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