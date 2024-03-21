Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Группировка войск "Запад" поразила пункты временной дислокации украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) в приграничном районе Белгородской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Упреждающими ударами авиации и артиллерии Вооруженных сил России (ВС РФ) были также поражены живая сила и техника противника. Соответствующие кадры МО РФ опубликовало в своем телеграм-канале.

До этого Владимир Путин заявлял, что все попытки украинских ДРГ и зарубежных наемников прорваться через границу РФ провалились. В тот же день российские военные ликвидировали пункт дислокации ДРГ у границ Курской области. Удар по Рыжевке Сумской области Украины был нанесен при помощи авиабомб.

Позднее, 20-го числа, оборонное ведомство рассказало, что ВС РФ полностью очистили село Козинка Белгородской области от боевиков ВСУ. Только на этом направлении войска Киева потеряли до 650 солдат, две бронемашин и две РСЗО Vampire.

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