Занятые в атаках на Белгород военные ГУР убиты ударом по заводу БПЛА в Харькове

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Военнослужащие Главного управления разведки (ГУР) Украины, которые участвовали в нападениях на Белгородскую область, а также зарубежные специалисты в сфере военно-промышленного комплекса (ВПК) убиты 20 марта в результате удара ВС России по военному заводу в Харькове, в котором изготавливают тяжелые ударные дроны для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом РИА Новости сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих харьковских коллег.

По его словам, удар был нанесен днем. Производство находилось в цеху завода, который ранее был разделен. В результате атаки много погибших, поскольку там было расположение личного состава: недавно прибыли военные от ГУР, которые пытаются штурмовать Белгородскую область, сказал Лебедев и добавил, что после удара район оцепили украинские солдаты и сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ).

По данным подполья, на заводе погибли и рабочие из Западной Украины, которые собирали беспилотники. Еще там погибли зарубежные специалисты, которые знают, как снаряжать эти БПЛА, указал собеседник агентства. Он уточнил, что в этом цеху изготавливались гексакоптеры "Вампир", которые также называют "Баба-Яга", и снаряды к ним.

В начале февраля российские средства ПВО ликвидировали семь радиоактивных снарядов РСЗО RM-70 "Вампир" над Белгородской областью. По данным Минобороны РФ, попытку террористической атаки со стороны Украины пресекли 7 февраля около 16:30.

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