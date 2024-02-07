Семь снарядов РСЗО RM-70 "Вампир" уничтожены над Белгородской областью

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили семь реактивных снарядов РСЗО RM-70 "Вампир" над Белгородской областью, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Попытку киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории России пресекли 7 февраля около 16:30.

Ранее сирену ракетной опасности запустили на территории Белгорода и Белгородского района. В среду, 7-го числа, Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли город Шебекино, из-за чего два человека получили ранения.

Днем ранее ВСУ при помощи двух беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) атаковали село Волоконовка Чернянского района. В результате никто не пострадал.

6 февраля ВСУ при помощи БПЛА ударили по селу Вознесеновка Шебекинского округа. После падения дрона с последующей детонацией никто не пострадал. Однако была пробита кровля складского помещения.



При атаке ВСУ на Белгород повреждены 100 машин и 20 домов