07 февраля, 17:39Происшествия
Семь снарядов РСЗО RM-70 "Вампир" уничтожены над Белгородской областью
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили семь реактивных снарядов РСЗО RM-70 "Вампир" над Белгородской областью, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Попытку киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории России пресекли 7 февраля около 16:30.
Ранее сирену ракетной опасности запустили на территории Белгорода и Белгородского района. В среду, 7-го числа, Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли город Шебекино, из-за чего два человека получили ранения.
Днем ранее ВСУ при помощи двух беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) атаковали село Волоконовка Чернянского района. В результате никто не пострадал.
6 февраля ВСУ при помощи БПЛА ударили по селу Вознесеновка Шебекинского округа. После падения дрона с последующей детонацией никто не пострадал. Однако была пробита кровля складского помещения.
При атаке ВСУ на Белгород повреждены 100 машин и 20 домов
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