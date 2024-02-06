ВСУ с помощью дрона атаковали село Вознесеновка Белгородской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Украинские войска обстреляли село Вознесеновка Шебекинского городского округа с помощью беспилотника. Об этом в своем телеграм-канале рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По его словам, после падения дрона с последующей детонацией никто не пострадал. Однако была пробита кровля складского помещения на территории сельскохозяйственного предприятия.

Гладков добавил, что оперативные службы работают на месте происшествия.

Утром 6 февраля стало известно, что системы противовоздушной обороны уничтожили семь БПЛА в небе над Белгородской областью. Как уточнили в Минобороны РФ, атака была пресечена ночью.

Один из беспилотников повредил четыре частных жилых домовладения, рассказал Гладков. Пострадавших нет, однако упавший БПЛА сдетонировал, из-за чего в зданиях были выбиты окна, посечены кровли, фасады и заборы.

При атаке ВСУ на Белгород повреждены 100 машин и 20 домов