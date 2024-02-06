06 февраля, 11:16Происшествия
ВСУ с помощью дрона атаковали село Вознесеновка Белгородской области
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Украинские войска обстреляли село Вознесеновка Шебекинского городского округа с помощью беспилотника. Об этом в своем телеграм-канале рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
По его словам, после падения дрона с последующей детонацией никто не пострадал. Однако была пробита кровля складского помещения на территории сельскохозяйственного предприятия.
Гладков добавил, что оперативные службы работают на месте происшествия.
Утром 6 февраля стало известно, что системы противовоздушной обороны уничтожили семь БПЛА в небе над Белгородской областью. Как уточнили в Минобороны РФ, атака была пресечена ночью.
Один из беспилотников повредил четыре частных жилых домовладения, рассказал Гладков. Пострадавших нет, однако упавший БПЛА сдетонировал, из-за чего в зданиях были выбиты окна, посечены кровли, фасады и заборы.
При атаке ВСУ на Белгород повреждены 100 машин и 20 домов
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