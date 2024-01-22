Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли несколько населенных пунктов в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

По его словам, украинская сторона атаковала поселок Красное Шебекинского городского округа. В результате инцидента никто не пострадал, однако зафиксировано повреждение линии электропередачи, под отключение попали абоненты населенных пунктов Ленинского, Панков, Первомайского, Мухино, Красное. Частично связи лишены абоненты в Вознесеновке.

Гладков подчеркнул, что аварийные и оперативные службы приступят к ликвидации последствий после согласования с Минобороны. Помимо этого, ВСУ обстреляли окраину села Дроновка Грайворонского городского округа, пострадавших также нет.

По данным главы региона, различные повреждения получили два частных домовладения: посечены фасад, кровля, заборы. Продолжается подомовой обход территории.

Накануне Киев подверг атаке с помощью дронов-камикадзе сразу несколько населенных пунктов в Шебекинском городском округе. Гладков отмечал, что никто не пострадал, но в хуторе Балки из-за взрыва воспламенился экскаватор. Кроме того, в селе Терезовка атаке подвергся гражданский автомобиль.

До этого украинские войска обстреляли село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа. Обошлось без пострадавших. В одном частном жилом доме были выбиты окна и посечен фасад.

При атаке ВСУ на Белгород повреждены 100 машин и 20 домов