Украинские дроны-камикадзе атаковали два села в Белгородской области

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Украинская сторона подвергла атаке с помощью дронов-камикадзе сразу несколько населенных пунктов в Шебекинском городском округе. Об этом губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал в своем телеграм-канале.

По его словам, никто не пострадал. Однако в хуторе Балки из-за взрыва воспламенился экскаватор. Кроме того, в селе Терезовка атаке подвергся гражданский автомобиль.

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Гладков добавил, что на территории происшествия работают оперативные службы.

Ранее сообщалось об обстреле со стороны ВСУ села Курковичи в Брянской области. Как уточнил губернатор региона Александр Богомаз, в результате атаки пострадавших не выявили. Частичные повреждения получили четыре жилых дома, торговый объект и остановочный павильон.

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