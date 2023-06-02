ВСУ обстреляли село Ломаковка в Брянской области

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Вооруженные силы Украины атаковали село Ломаковка Стародубского муниципального округа. Об этом в своем телеграм-канале рассказал губернатор Брянской области Александр Богомаз.

"Пострадавших нет. В результате обстрела загорелся жилой дом", – поделился глава региона.

Вместе с этим он добавил, что на территории происшествия работают все оперативные службы.

Ранее украинская армия обстреляла село Курковичи Стародубского муниципального округа Брянской области. По словам Богомаза, повреждения получили два домовладения и хозяйственные постройки. Среди местного населения никто не пострадал.

До этого Богомаз рассказал, что силами противовоздушной обороны РФ был сбит украинский беспилотник в Клинцах. В результате этого был поврежден балкон жилого дома, при этом никто не пострадал.

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