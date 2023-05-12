15:17Происшествия
Под обстрел ВСУ попало село Пороз в Белгородской области
Фото: ТАСС/Дмитрий Бойков
Под обстрел Вооруженных сил Украины попало село Пороз Грайворонского городского округа Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.
По его словам, никто не пострадал. При этом повреждены два частных домовладения. Там посечены фасады и крыши, также выбиты окна.
Кроме того, осколки повредили крышу хозпостройки и стекло автомобиля.
Ранее сообщалось, что украинский беспилотник атаковал Клинцовскую нефтебазу в Брянской области. Пострадавших нет.
По словам главы региона Александра Богомаза, в результате сброса боеприпаса частично повреждены бетонное основание и цистерна для хранения нефтепродуктов.
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