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15:17

Происшествия

Под обстрел ВСУ попало село Пороз в Белгородской области

Фото: ТАСС/Дмитрий Бойков

Под обстрел Вооруженных сил Украины попало село Пороз Грайворонского городского округа Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

По его словам, никто не пострадал. При этом повреждены два частных домовладения. Там посечены фасады и крыши, также выбиты окна.

Кроме того, осколки повредили крышу хозпостройки и стекло автомобиля.

Ранее сообщалось, что украинский беспилотник атаковал Клинцовскую нефтебазу в Брянской области. Пострадавших нет.

По словам главы региона Александра Богомаза, в результате сброса боеприпаса частично повреждены бетонное основание и цистерна для хранения нефтепродуктов.

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