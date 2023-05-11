Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Украинский беспилотник атаковал Клинцовскую нефтебазу в Брянской области. Глава региона Александр Богомаз рассказал о происшествии в своем официальном телеграм-канале.

"Украинский беспилотник атаковал Клинцовскую нефтебазу АО "Брянскнефтепродукт" ПАО НК "Роснефть". Пострадавших нет. В результате сброса боеприпаса частично повреждены бетонное основание и цистерна для хранения нефтепродуктов", – говорится в его публикации.

Ранее губернатор сообщил, что украинский беспилотник совершил обстрел административного здания в городе Стародубе Брянской области. На место выехали оперативные службы города.

До этого глава Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о взрыве беспилотника в селе Ольховатка. Он уточнил, что в результате инцидента были повреждены два жилых дома, библиотека, почта, фельдшерско-акушерский пункт и автомобиль.



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