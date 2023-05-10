"Транснефть" подтвердила попытку совершения теракта на газопровод "Дружба" в Брянске

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В отношении системы нефтепроводов "Дружба" на наливном пункте "Брянск" была совершена попытка теракта. Об этом сообщил официальный представитель "Транснефти" Игорь Демин.

Ранее информация об обстреле наливного пункта в поселке Свень Брянской области появилась в Сети. По информации СМИ, удары пришлись по трем пустым резервуарам для хранения нефтепродуктов.

"Да, действительно сегодня ранним утром была попытка совершения террористического акта в отношении системы нефтепроводов "Дружба" на наливном пункте "Брянск", – цитирует его ТАСС.

По информации Демина, в результате происшествия никто не пострадал. Обстоятельства произошедшего устанавливают правоохранительные органы.

До этого "Транснефть" обнаружила у нефтепровода "Дружба" в Брянской области взрывные устройства. Они были замечены в разрушенных пластиковых корпусах непромышленного производства с поражающей боевой частью в виде стальных шариков. Тогда станция не пострадала.