14:51Происшествия
ВСУ с помощью беспилотника атаковали территорию НПС "Новозыбков" в Брянской области
Фото: ТАСС/Александр Саверкин
Глава Брянской области Александр Богомаз сообщил, что украинские силы атаковали с помощью беспилотника территорию нефтеперекачивающей станции "Новозыбков", которая принадлежит "Транснефти". О происшествии он рассказал в своем официальном телеграм-канале.
По его словам, в результате атаки никто не пострадал. В настоящее время на месте происшествия работают оперативные службы.
"В целях обеспечения безопасности на время проведения оперативных мероприятий отключена электроэнергия в населенных пунктах Мамай, Тростань, Дружба, Новское, Дубровка", – говорится в публикации губернатора.
Богомаз уточнил, что электричество дадут, как только следователи завершат работу.
Экстренные службы сообщили РИА Новости, что украинский дрон не нанес повреждений станции.
Ранее сотрудники ФСБ и Росгвардии обнаружили самодельное взрывное устройство на территории нефтеперекачивающей станции "Дружба" в одноименном поселке Новозыбковского района Брянской области. В спецслужбах считают, что его могли сбросить с беспилотника.
Специалисты обезвредили устройство. Отмечается, что оно имело металлический корпус и было начинено порошковыми элементами в виде шариков до пяти миллиметров и пластитом.
Официальный представитель "Транснефти" Игорь Демин сообщил, что станция не пострадала. По данному факту ведутся следственные действия.
Взрывные устройства обнаружили на НПС "Дружба" в Брянской области
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