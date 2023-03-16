Сброшенная у нефтепровода "Дружба" бомба была начинена пластитом

Фото: ТАСС/Александр Саверкин

Внутри взрывного устройства, которое ранее было сброшено у нефтепровода "Дружба", был пластит и металлические шарики. Об этом сообщает РБК со ссылкой на правоохранителей.

Как уточнили следователи, самодельная бомба была начинена 500 граммами пластита и металлическими шариками. Ее сбросили с беспилотника. Эти сведения подтвердил специалист, который знаком с ходом проверки по данному инциденту.

Также удалось выяснить, что устройство было сделано из пластиковой трубы и оснащено детонатором. В настоящее время проводится взрывотехническая экспертиза.

Ранее "Транснефть" обнаружила на нефтеперекачивающей станции "Новозыбков" трубопровода "Дружба" в Брянской области взрывные устройства. Их нашли вечером 14 марта и утром 15 марта. Сообщалось, что взрывчатка была сброшена с беспилотника.

Официальный представитель "Транснефти" Игорь Демин сообщил, что станция не пострадала. По данному факту ведутся следственные действия.



Взрывные устройства обнаружили на НПС "Дружба" в Брянской области

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