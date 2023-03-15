"Транснефть" обнаружила у нефтепровода "Дружба" в Брянской области взрывные устройства

Фото: ТАСС/Николай Никитин

"Транснефть" обнаружила на нефтеперекачивающей станции "Новозыбков" трубопровода "Дружба" в Брянской области взрывные устройства, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя компании Игоря Демина.

Он рассказал, что взрывные устройства обнаружили во вторник вечером и утром в среду. Они были замечены в разрушенных пластиковых корпусах непромышленного производства с поражающей боевой частью в виде стальных шариков.

Предполагается, что разрушение корпусов произошло после удара о землю при падении с дронов. В среду с беспилотника сбросили еще одно взрывное устройство. Демин предположил, что оно аналогично двум предыдущим.

Он подчеркнул, что станция не пострадала. По данному факту ведутся следственные действия. Также Демин напомнил, что в течение всего 2023 года НПС "Новозыбков" не перекачивает нефть, резервуарный парк пустой.

В феврале ВСУ обстреляли нефтеперекачивающую станцию "Новозыбков" нефтепровода "Дружба" в Брянской области. Известно, что данный нефтепровод поставляет нефть на нефтеперерабатывающие заводы в Белоруссии и обеспечивает транзит в Европу.

Начало трубопровода – в Самарской области. Он проложен через Брянск. Далее разделяется на две ветви – северную и южную. Нефтепровод проходит через земли Белоруссии, Украины, Польши, Чехии, Словакии, Германии и Венгрии.

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