Фото: AP/Michael Sohn

Запуск "Северного потока – 2" решил бы проблему нехватки газа и создал спрос, что позволило бы снизить цену. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на немецкого политика Клауса Эрнста.

Эксперт пояснил, что олигархов можно наказывать бесконечно, запрещая им въезд на горнолыжные курорты и конфисковывая их яхты. Вместе с тем Эрнст указал, что не нужно принимать меры, которые вредят собственной стране.

Политик напомнил, что недавно страна владела полностью готовым трубопроводом, который не запустили, а в Шведте имеется связанный с "Дружбой" нефтеперерабатывающий завод. Эрнст подчеркнул, что неясно, будет ли завод работать и в каком объеме, если перекрыть нефтепровод и отказаться от российской нефти.

Политик спросил, зачем покупать ресурсы у других стран с "мутной репутацией" при отсутствии альтернатив, если можно запустить "Северный поток – 2". Он напомнил, что после происшествия там уцелели несколько нитей.

"Их можно запустить хоть сегодня. И получать до 37 миллиардов кубометров газа в год. Мы бы решили проблему нехватки газа и создали спрос, а значит, цена бы снизилась. Так что в нынешнем плачевном положении наших граждан виновато правительство", – подчеркнул Эрнст.

Ранее служба безопасности Швеции подтвердила факт диверсии на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2". При осмотре места происшествия специалисты обнаружили значительные повреждения газопроводов, а возле трубопроводов нашли посторонние предметы. Экспертизы показали на некоторых из них остатки взрывчатых веществ.



Датские СМИ опубликовали кадры взорванного газопровода "Северный поток – 2"

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