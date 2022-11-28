Эксперт рассказал о дальнейшей судьбе "Северного потока – 2"

Фото: РИА Новости/Дмитрий Лельчук

Ведущий эксперт Фонда Национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович заявил, что дальнейшую судьбу газопровода "Северный поток – 2" решит только время. Об этом сообщает телеканал "360".

По его словам, в настоящее время нет предположений о том, что вторую нитку газопровода введут в эксплуатацию, также нет сигналов, что власти ФРГ на это пойдут.

"Логично, что его нужно законсервировать до лучших времен, а там уже смотреть по обстоятельствам, что с ним будет", – рассказал эксперт.

По его словам, второй вариант предполагает изменения в отношениях России и Европы.

"Либо, если направят отдельные элементы оборудования, может, оно будет использоваться для каких-то других участков. Напрямую эти турбины от Siemens на других участках использовать нельзя. А вот турбины "Ладога" на "Северном потоке – 2" можно было снять и куда-то еще отправить", – пояснил Митрахович.

Он отметил, что такое развитие событий возможно в будущем, но неизвестно, когда именно это произойдет.

Митрахович напомнил, что к тому моменту, как произошел взрыв на первом "Северном потоке", поставки по нему не осуществлялись. До этого он работал на некоторую часть мощности, а потом вообще перестал функционировать.

Эксперт добавил, что "Северный поток – 2" даже не успели ввести в эксплуатацию.

Ранее Служба госбезопасности Швеции подтвердила, что произошедшее на трубопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2" было диверсией. В ведомстве отметили, что на месте утечек были обнаружены следы взрывчатых веществ.

Утечки газа обнаружили на "Северных потоках" в конце сентября. В общей сложности было зафиксировано четыре повреждения. Из-за этого поставки газа по трубопроводам были остановлены. Владимир Путин назвал случившееся на газопроводах актом международного терроризма.



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