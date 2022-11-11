У "Северных потоков" перед ЧП были замечены 2 судна с выключенными транспондерами – СМИ

Фото: kustbevakningen.se

Два неизвестных судна с выключенными транспондерами были замечены недалеко от мест пролегания "Северных потоков" незадолго до произошедших на них диверсий. Об этом со ссылкой на данные мониторингово-аналитической компании SpaceKnow сообщает портал Wired.

Гендиректор SpaceKnow Джерри Яворницкий рассказал изданию, что специалисты проанализировали архивные спутниковые снимки районов, где произошло ЧП. Эксперты выяснили, что незадолго до взрывов через акваторию проходили 25 кораблей, при этом у 23 судов были включены транспондеры автоматической идентификационной системы, а у двух – нет.

"У них были выключены маяки. Это значит, что не было никакой информации об их перемещении, и они пытались скрыть информацию о своем местоположении и общую информацию от мира", – сказал Яровицкий.

Специалисты SpaceKnow считают, что данная информация может быть полезна при проведении расследования, однако сами каких-либо выводов о причастности судов к взрывам не делают. По словам Яровицкого, снимки были переданы американским властям, в частности, в НАТО.

В сентябре на "Северном потоке" и "Северном потоке – 2" выявили утечки газа. Было зафиксировано четыре повреждения, в результате чего поставки по трубопроводам приостановили. По данным российских властей, утечки произошли из-за диверсий.

В конце октября "Газпром" впервые обследовал места взрывов. Под газопроводом были обнаружены воронки глубиной 3 и 5 метров, также было вырвано 40 метров трубы. Позднее наличие техногенных кратеров на морском дне, а также полное разрушение участка трубы установили специалисты Nord Stream AG.

В начале ноября основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Дотком заявил, что после ЧП на "Северных потоках" экс-премьер Великобритании Лиз Трасс отправила со своего iPhone госсекретарю США Энтони Блинкену SMS-сообщение со словами: "все сделано".



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