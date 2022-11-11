Дания разрешила оператору "Северного потока" обследовать место диверсии на Балтике – СМИ

Фото: kustbevakningen.se

Оператор Nord Stream AG получил разрешение на проведение собственного расследования повреждений "Северного потока" и "Северного потока – 2" в части Балтийского моря, которая относится к исключительной экономической зоне Дании. Об этом сообщает Датское радио.

Издание отмечает, что данную информацию подтвердила директор Агентства геоданных Дании Пиа Даль Хейгорд.

"И Дания, и Швеция ранее пришли к выводу, что именно взрывы стали причиной разрушения газопровода. Но пока не установлено, кто за этим стоит", – говорится в публикации.

В сентябре на "Северном потоке" и "Северном потоке – 2" выявили утечки газа. Было зафиксировано четыре повреждения, в результате чего поставки по трубопроводам приостановили. По данным российских властей, утечки произошли из-за диверсий.

В конце октября Владимир Путин сообщил, что "Газпром" впервые обследовал места взрывов. По словам президента РФ, под газопроводом обнаружили воронки глубиной 3 и 5 метров, также было вырвано 40 метров трубы.

В начале ноября Nord Stream AG провел первоначальный сбор данных на месте повреждения "Северного потока" в водах Швеции. Специалисты установили наличие техногенных кратеров на морском дне, а также полное разрушение участка трубы.



Диверсии на "Северных потоках" обострили ситуацию на энергетическом рынке – "Газпром"

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