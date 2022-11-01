Трасс отправила Блинкену сообщение после ЧП на "Северных потоках" – СМИ

Фото: ТАСС/Stefan Rousseau/АР

Экс-глава британского правительства Лиз Трасс могла отправить главе Госдепа США Энтони Блинкену сообщение сразу после диверсии на "Северных потоках". Об этом заявил основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Дотком в своем аккаунте в Twitter.

По его словам, в тексте сообщения Трасс написала, что "все сделано". Теперь популярные западные интернет-ресурсы задались вопросом, правдоподобна ли такая версия произошедшего.

"Как русские узнали, что Британия подорвала трубопроводы "Северного потока" совместно с США? Потому что Лиз Трасс воспользовалась своим iPhone, чтобы отправить сообщение Блинкену, в котором говорилось: "Все сделано", через минуту после взрыва на трубопроводе и до того, как кто-то еще об этом узнал", – говорится в его публикации.

Однако Дотком считает, что Трасс отправила послание не со взломанного телефона.

В конце сентября на обоих газопроводах "Северный поток" выявили утечки газа. Всего было зафиксировано четыре повреждения, в результате чего поставки газа по трубопроводам были остановлены.

Замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что РФ взаимодействует со странами, которые расследуют ЧП на газопроводах и будет добиваться участия в этом процессе.

При этом официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова указала на то, что западные страны достаточно странно подходят к расследованию аварий на "Северных потоках".

В свою очередь, официальный представитель министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что военно-морские силы Великобритании причастны к подрыву "Северных потоков". Он отмечал, что британские ВМС участвовали в планировании, обеспечении и реализации теракта в Балтийском море 26 сентября по подрыву газопроводов.



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