Оператор "Северного потока" обнаружил техногенные кратеры в месте повреждения трубы

Фото: kustbevakningen.se

Первоначальный сбор данных на месте повреждения "Северного потока" в водах Швеции, проведенный оператором газопровода Nord Stream AG, установил наличие техногенных кратеров на морском дне, а также полное разрушение участка трубы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

"По предварительным результатам осмотра места повреждения, на морском дне обнаружены кратеры техногенного характера глубиной от 3 до 5 метров на расстоянии около 248 метров друг от друга. Участок трубы между кратерами полностью разрушен, радиус разброса фрагментов трубы составляет не менее 250 метров", – говорится в сообщении.

Отмечается, что сбор данных был завершен 2 ноября. В настоящее время эксперты осуществляют подробный анализ полученной информации.

В конце сентября на обоих газопроводах "Северный поток" выявили утечки газа. Всего было зафиксировано четыре повреждения, в результате чего поставки газа по трубопроводам были остановлены. Российские власти считают, что утечки стали следствием диверсий.

31 октября Владимир Путин сообщил, что "Газпром" впервые обследовал места взрывов на "Северном потоке". Он рассказал, что под газопроводом обнаружили воронки глубиной 3 и 5 метров, также вырвано 40 метров трубы.

По его словам, произошедшее является "очевидным терактом".

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