Читатели Le Figaro согласились с выводами РФ по взрывам на "Северных потоках"

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Читатели французской газеты Le Figaro поддержали выводы России по диверсиям на "Северных потоках". Публикация была посвящена заявлению Москвы о причастности Британии к диверсиям на трубопроводах.

Один из читателей написал, что РФ не была заинтересована во взрыве.

Другой пользователь заявил, что разрушение газопровода было в интересах США. Он добавил, что Байден прямо высказал пожелание и обещание, чтобы Северный поток не работал.

В свою очередь, третий читатель отметил, что у британцев есть технические возможности.

В конце сентября на обоих газопроводах "Северный поток" выявили утечки газа. Всего было зафиксировано четыре повреждения, в результате чего поставки газа по трубопроводам были остановлены. Российские власти считают, что утечки стали следствием диверсий.

Между тем накануне Владимир Путин сообщил, что "Газпром" впервые обследовал места взрывов на "Северном потоке". Он рассказал, что под газопроводом обнаружили воронки глубиной 3 и 5 метров, также вырвано 40 метров трубы. По его словам, произошедшее является "очевидным терактом".



"Газпром" впервые обследовал места взрывов на "Северных потоках" – Путин

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