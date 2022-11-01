Захарова прокомментировала слухи о сообщении Трасс после подрыва "Северных потоков"

Фото: телеграм-канал "Госкорпорация "Роскосмос"

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ждет от Лондона официальный комментарий относительно сообщения, якобы отправленного экс-премьером Великобритании Лиз Трасс госсекретарю США Энтони Блинкену после подрыва "Северных потоков".

"Честно говоря, мне все равно, кто и как получил эту информацию. Меня интересует ответ Лондона на следующий вопрос: "Отправляла ли Премьер-министр Британии Лиз Трасс сообщение Госсекретарю США Энтони Блинкену непосредственно после подрыва газопровода "Северный поток" со словами "it’s done"?", – написала дипломат в своем телеграм-канале.

Захарова подчеркнула, что люди по всему миру имеют право знать, что стало с мировой энергетической безопасностью и какую роль в этом сыграли США и Великобритания.

Ранее сообщалось, что экс-глава британского правительства Лиз Трасс могла отправить главе Госдепа США Энтони Блинкену сообщение сразу после диверсии на "Северных потоках".

По словам основателя файлообменников Megaupload и Mega Кима Доткома, в тексте сообщения Трасс написала, что "все сделано". Теперь популярные западные интернет-ресурсы задались вопросом, правдоподобна ли такая версия произошедшего.

В конце сентября на обоих газопроводах "Северный поток" выявили утечки газа. Всего было зафиксировано четыре повреждения, в результате чего поставки газа по трубопроводам были остановлены. Российские власти считают, что утечки стали следствием диверсии.



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