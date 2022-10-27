Путин назвал запредельным шагом уничтожение газопроводов "Северных потоков"

Фото: Москва 24

Владимир Путин назвал запредельным шагом уничтожение общеевропейских газопроводов "Северных потоков". Об этом президент России заявил в ходе своего выступления на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".

"Уничтожение общеевропейских газопроводов – это вообще такая запредельная вещь", – сказал российский лидер.

Но, несмотря на это, подчеркнул Путин, Россия все же является свидетелем описанных событий.

26 сентября на "Северных потоках" были обнаружены утечки газа. Одну из них обнаружили на "Северном потоке – 2", вторую и третью – на обеих нитках "Северного потока – 1". Четвертую зафиксировали в шведской экономической зоне 29 сентября.

Путин назвал произошедшее актом ядерного терроризма. Как отметил тогда президент России, инцидент является опаснейшим происшествием.

В ходе встречи с участниками клуба глава российского государства сообщил, что развивающиеся в мире события имеют негативный контекст. По словам Путина, события обрели характер системного кризиса в разных сферах.

Выступая на "Валдае", российский лидер также обратил внимание, что желание западных стран установить порядок, основанный на определенных правилах, может привести к тому, что государства станут существовать без каких-либо предписаний.

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