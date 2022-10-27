События в мире продолжают развиваться по негативному сценарию – Путин

Фото: kremlin.ru

События в мире продолжают развиваться по негативному сценарию и переросли в системный кризис в разных сферах, заявил Владимир Путин, выступая на заседании клуба "Валдай".

По мнению Путина, эти события переросли в масштабный кризис не только в военно-политической, но и в экономической и гуманитарной сферах. Он отметил, что в мире наблюдаются деградация мировых институтов, размывание принципа коллективной безопасности, подмена международного права "правилами".

Среди действий Запада президент назвал разжигание войны на Украине, провокации вокруг Тайваня, ситуацию с продовольствием в мире.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что речь главы российского государства, с которой тот выступит в рамках проведения международного дискуссионного клуба "Валдай", будут читать и перечитывать.

Мероприятие проходит с 24 по 27 октября. С момента основания дискуссионного клуба в 2004 году президент России принимает в нем участие на постоянной основе.

В 2022 году участники мероприятия ведут дискуссии на тему "Мир после гегемонии: справедливость и безопасность для всех". В этот раз дискуссионный клуб объединил 111 экспертов политической, экономической и дипломатической сфер из 41 страны.

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