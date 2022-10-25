Путин призвал чиновников не прятаться за стандартными бюрократическими процедурами

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Владимир Путин призвал участников Координационного совета настроиться на содержательную работу в новом формате и попросил их не прятаться за формальностями и стандартными бюрократическими процедурами.

В противном случае, отметил президент, власти не добьются нужного результата ни по одному направлению.

По его словам, новые вызовы являются серьезными и значительными, и это касается работы как силового блока, так и гражданской составляющей. Он напомнил, что такой механизм, как Координационный совет, создавался для того, чтобы все вопросы решались быстрее и эффективнее.

"В работе, конечно же, нельзя просто исходить из каких-то установленных ранее нормативов. Они создавались в неизвестно какие времена и в совершенно других условиях. Поэтому обращаю внимание: нормативы нормативами, но нужно их или менять, или приспосабливать быстро таким образом – конечно, без всякого нарушения закона", – добавил президент.

Путин подписал указ о создании Координационного совета при правительстве России для обеспечения возникающих в ходе спецоперации на Украине потребностей 21 октября. Его возглавил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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