Путин опробовал отечественную СВД на полигоне в Рязанской области

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Владимир Путин опробовал отечественную снайперскую винтовку Драгунова на полигоне в Рязанской области, передает ТАСС

Российский президент проверил, как проходят учебные стрельбы, а затем, надев специальные очки и наушники, самостоятельно произвел ряд пробных выстрелов по мишени из положения лежа.

Сообщалось, что в ходе поездки на полигон Путин также проинспектировал занятия с призванными гражданами по тактической, огневой и медицинской подготовке. Президенту показали навыки по борьбе с бронетехникой условного врага в ближнем бою, а также выполнение других боевых приемов.

На полигоне Западного военного округа под Рязанью в настоящее время проходят подготовку военные, призванные в рамках частичной мобилизации.

Президент России объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будет отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, пройдут дополнительную подготовку.



Глава Минобороны Сергей Шойгу позже пояснил, что в рамках мобилизации будет задействовано около 1% мобилизационного ресурса – это те, кто отслужил, имеет военно-учетную специальность, боевой опыт. Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.



Путин проверил готовность мобилизованных к СВО на полигоне в Рязанской области

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