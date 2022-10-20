Путин наградил мать главы Чечни Аймани Кадырову орденом Почета

Фото: РИА Новости/Саид Царнаев

Владимир Путин отметил мать главы Чечни Аймани Кадырову орденом Почета за активистскую деятельность. Указ опубликован на официальном портале правовой информации.

"За активную общественную деятельность наградить Кадырову Аймани Несиевну – президента регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Кадырова", – написано в документе.

Подобным орденом отметили и члена совета Саратовского областного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов "Боевое братство" Александра Янкловича. Также российский лидер наградил главу центральной контрольно-ревизионной комиссии "Союза десантников России" Игоря Яртых.

5 октября президент РФ присвоил звание генерала-полковника Рамзану Кадырову. Глава Чечни отметил, что Путин лично сообщил ему о присвоении звания, а также поздравил его.

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