Речь Путина на "Валдае" будут читать и перечитывать – Песков

Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что речь главы российского государства, с которой тот планирует выступить в рамках проведения Международного дискуссионного клуба "Валдай", будут читать и перечитывать.

"Сегодня главное событие дня, которое наверняка потом предстоит анализировать, его содержание – изучать, читать и перечитывать", – цитирует представителя Кремля РИА Новости.

Мероприятие проходит с 24 по 27 октября. С момента основания дискуссионного клуба в 2004 году президент России принимает в нем участие на постоянной основе.

В 2022 году участники мероприятия ведут дискуссии на тему "Мир после гегемонии: справедливость и безопасность для всех". В этот раз дискуссионный клуб объединил 111 экспертов политической, экономической и дипломатической сфер из 41 страны.

На пленарной сессии дискуссионного клуба "Валдай" в 2021 году Владимир Путин сообщил, что кризис, с которым столкнулось человечество, является цивилизационным. Как уточнил тогда президент, кризис основан на принципах существования человека на Земле.

Позже директор узбекистанского Центра исследовательских инициатив Mano Бахтиер Эргашев прокомментировал выступление Путина, заявив, что слова президента являются ответом здоровых сил в мире на инъекции аморализма на Западе.

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