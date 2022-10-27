Путин назвал политику Запада грязной и кровавой

Фото: телеграм-канал "СМОТРИ"

Запад предлагает порядок, основанный на правилах, но сами западные государства получат возможность жить вообще без правил. С таким заявлением выступил Владимир Путин на пленарном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".

По его мнению, не раз поднимался вопрос о сдвигах, которые происходят в мире, а также рисках деградации мировых институтов, появлении непонятных принципов коллективной безопасности и подмене международного права. За этим западные государства скрывают те самые правила, считает Путин.

"Вообще непонятно, кем придуманы, на чем основаны эти правила, что внутри этих правил", – считает глава страны.

Российский лидер также подчеркнул, что у западных стран нет никакого единства, скорее они представляют собой конгломерат. Путин также вспомнил про ту деятельность Запада, из-за которой возникли война на Украине и провокация вокруг Тайваня.

Также глава страны отметил, что из-за действий западных стран продовольственная обстановка в мире ухудшилась. По его мнению, политика Европы и США – кровавая и грязная. Запад, подчеркнул российский лидер, отрицает суверенитет государств и народов.

"Власть над миром – как раз то, что этот так называемый Запад поставил на кон в своей игре, но игра эта, безусловно, опасная, кровавая и, я бы сказал, грязная", – подчеркнул Путин.

До этого пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что речь главы российского государства, с которой тот выступит в рамках проведения международного дискуссионного клуба "Валдай", будут читать и перечитывать.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!