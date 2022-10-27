Американский полковник обвинил США в подрыве "Северных потоков"

Фото: kustbevakningen.se

За организацией диверсии на "Северных потоках", возможно, стоят американские власти. Таким мнением поделился сенатор и полковник армии США в отставке Ричард Блэк.

По его мнению, только некоторое число государств Североатлантического блока могли провести подобную диверсию из-за технологической сложности.

"У кого были средства для подрыва газопровода? Точно не у Украины, только если ей кто-то не помог", – поделился он в видео на канале Schiller Institute.

Он добавил, что у многих государств имелся свой резон организовать подобные подрывные действия. Но, подчеркнул полковник, именно у Соединенных Штатов был самый прозрачный мотив. Кроме того, у Белого дома имелись все средства и возможности для проведения диверсии.

Блэк также напомнил об обещании президента США Джо Байдена уничтожить "Северный поток – 2" в случае, если РФ вторгнется на Украину. Тогда же журналист спросила американского лидера о том, как это возможно, ведь газопровод существует под контролем Германии. На это Байден лишь ответил, что США способны на диверсию.

Полковник не одобрил данное высказывание, так как Германия и Соединенные Штаты являются союзниками. Несмотря на это, Байден открыто заявил, что способен взорвать проект, в который Берлин вложил много средств.

Утечки газа на "Северных потоках" были обнаружены 26 сентября. Одну из них зафиксировали на "Северном потоке – 2", вторую и третью – на обеих каналах "Северного потока – 1". Четвертую обнаружили в шведской экономической зоне 29 сентября.

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